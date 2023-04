Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a procédé, dimanche à Alger,

à l'installation d’un groupe de travail multisectoriel chargé d'élaborer la feuille de route

en vue d’orienter les investissements dans les techniques et applications nucléaires

vers l'usage médical, a indiqué un communiqué du ministère.

La cérémonie d'installation, tenue au siège du ministère, s'est déroulée en présence des membres du groupe de travail, de représentants des secteurs de l'Energie et des Mines, de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Commissariat à l'énergie atomique (COMENA), précise le communiqué.

"Le groupe de travail est chargé, à partir d'aujourd'hui, d'élaborer et de présenter un plan d'action concret permettant un usage plus large, plus sécurisé et plus efficace des techniques et applications nucléaires en matière de lutte contre le cancer, mais aussi en radiothérapie et médecine nucléaire", selon la même source.

Le ministère rappelle également qu'en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebbou ne données lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidée dimanche le 5 février dernier, les ministres de l'Energie et des Mines, de la Santé, de l'Industrie pharmaceutique et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont tenu, le 26 févier au siège du COMENA, une réunion de coordination en vue d'accélérer le développement des applications nucléaires dans le domaine de la santé, ainsi que les usages des techniques d'énergie nucléaire dans la lutte contre le cancer, la radiothérapie et la médecine nucléaire.