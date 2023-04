La Semaine nationale portes ouvertes sur l’orientation scolaire a débuté, dimanche, au niveau du Lycée Ibn El-Haitham à Alger pour permettre aux élèves des cycles moyen et secondaire de bien choisir leur future voie professionnelle.

La Semaine nationale portes ouvertes sur l'orientation scolaire (16-27 avril) s'inscrit dans le cadre de "la mise en œuvre du Plan d'action conjoint de développement de la filière des arts, ses extensions dans le système éducatif algérien et ses débouchées dans la vie sociale, économique et culturelle", selon les organisateurs.

A cet égard, le directeur du Lycée Ibn El-Haitham, Ghenanoua Abdelbaki, a précisé que ces journées d’information "ont pour vocation d’informer les collégiens et les lycéens des opportunités d’enseignement et de formation disponibles dans divers secteurs pour les accompagner dans la construction de leur projet d’avenir".

Il s’agit également de "développer leurs connaissances sur les différents cursus éducatifs et spécialités professionnelles disponibles, de les sensibiliser à l'importance des filières des mathématiques et math-techniques et de les encourager à opter pour la fi lière des arts", a-t-il ajouté. Pour sa part, l'inspectrice de l'orientation scolaire et professionnelle au Centre Sekkat-Salah à Alger, Djamila Zerdaoui, a estimé que ces portes ouvertes "permettent aux élèves de prendre connaissance des choix qui s’offrent à eux en termes d’orientation après l'obtention du Baccalauréat, à savoir les écoles supérieures, les instituts et les universités, mais aussi les débouchées dans l’enseignement et la formation professionnels".

Ces Portes ouvertes sont importantes car elles interviennent avant les examens officiels, ce qui laisse le temps aux élèves de se familiariser avec les différentes offres d'études et de formation pour bien choisir leur future voie professionnelle, a-t-elle dit. La filière des Arts (musique, arts plastiques, théâtre et audiovisuel) a été intégrée en 2022, avec l’ouverture du Lycée national des Arts Ali-Maâchi dans la commune d'El Biar pour l’année scolaire 2022-2023, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relative à la création d’un baccalauréat artistique.