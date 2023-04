Le Centre national des archives a organisé, dimanche à Alger, une exposition de

documents et de photographies sur le secteur de l'Education sous le thème "L'éducation en Algérie: étapes historiques", en célébration du 60e anniversaire du recouvrement

de la souveraineté nationale et à l'occasion de la Journée du Savoir "Yaoum El Ilm",

célébrée le 16 avril de chaque année.

Dans ce contexte, le directeur du Centre, Mohamed Tiliouine, a expliqué que cette exposition met l'accent sur "la nouvelle stratégie de l'Etat qui fait du système éducatif un des plus importants axes du développement national et une priorité dans les politiques de développement adoptées", soulignant que cette démarche "a permis d'améliorer la performance de ce système et de le hisser sur les plans quantitative et qualitative".

L'exposition retrace les différentes étapes de l'éducation en l'Algérie, de l'ère ottomane, en passant par la colonisation française, jusqu'aux différentes expériences éducatives post-indépendance, marquées par leur richesse et leur diversité et qui ont contribué à la constitution et à l'essor de la société algérienne. Les documents et les photographies présentés montrent la politique adoptée par l'occupant français pour lutter contre la culture arabo-musulmane et priver plusieurs générations de l'éducation. Concernant le volet lié à la période de l'éducation après le recouvrement de la souveraineté nationale, l'exposition a mis en exergue les efforts de l'Etat pour faire face à un système éducatif étranger qui est loin de la réalité en termes d'objectifs, de principes et de contenus, alors que le taux d'analphabétisme parmi le peuple algérien à cette époque, était de 90%, notamment suite à la politique de l'Organisation de l'armée secrète qui avait détruit la plupart des établissements éducatifs.

Certains documents et photographies ont passé en revue les réformes qui ont touché le secteur de l'Education en Algérie à travers l'installation des premiers comités nationaux de réforme de l'éducation, la construction et l'équipement des écoles, et la formation des enseignants, des professeurs et des encadreurs.

Tous ces efforts ont été couronnés par l'augmentation, de plus de 10 fois, du nombre total des enfants scolarisés en Algérie dans les différents cycles éducatifs.