Le Centre de recherche scientifique et technique des zones arides Omar El Barnaoui de Biskra organise dimanche et trois jours durant des journées portes ouvertes consacrées aux résultats de la recherche en matière de développement de ces régions pour assurer la sécurité alimentaire.

Cette manifestation, prévue dans le cadre de la célébration de la Journée du Savoir ( Youm El Ilm coïncidant avec le 16 avril), vise à donner un aperçu sur les efforts des chercheurs, leurs travaux, les séminaires scientifiques et les réalisations accomplies par le Centre qui peuvent être mises sur le marché, avec les partenaires économiques et sociaux, ont souligné les organisateurs.

La tenue de ces journées permet également d’organiser des débats sur des sujets importants, à l’instar des cultures stratégiques et des cultures adaptées aux zones arides, notamment le palmier dattier, ainsi que le rôle du Centre de recherche scientifique et technique des zones arides dans le développement de ces régions, a indiqué la même source. Les chercheurs présenteront des exposés sur les techniques cultural es, l’augmentation des rendements, les procédés d’irrigation, la lutte contre les parasites et la prévention.

Cette manifestation donnera lieu également à la signature de conventions entre le Centre de recherche scientifique et technique des zones arides, les opérateurs et les investisseurs économiques portant sur la recherche appliquée, ainsi que l’intégration de technologies dans des projets d’investissement.

Dans une allocution prononcée lors de l’ouverture des "journées portes" ouvertes, le directeur du Centre, Mohamed Seifallah Kachbar, a insisté sur l’importance de mettre en pratique, sur le terrain de la production, les résultats des recherches.

Il a révélé que le Centre compte 138 chercheurs et six laboratoires traitant de l'eau, du sol et des végétaux.

Les journées "portes ouvertes" qui se poursuivront jusqu'au 18 avril courant, accueillent des chercheurs de différents secteurs, des investisseurs et des opérateurs économiques de l’ensemble de la wilaya de Biskra.