La manifestation "Semaine nationale de l’intelligence artificielle (IA)", ouverte dimanche à l’université Badji Mokhtar d’Annaba, présente au public des projets de développement d’applications d’intelligence artificielle à dimensions économique et sociale dans divers secteurs à l’échelle locale et régionale, a indiqué Pr. Mohamed-Faouzi Harkat, directeur de l’Ecole supérieure de technologie d’Annaba.

Plus de 20 projets liés à l’IA sont exposés au niveau de la maison de l’IA de l’université Badji-Mokhtar et proposent des solutions intelligentes à des problèmes des secteurs de l’hydraulique, de l’énergie, de l’agriculture, de l’éducation nationale et de la santé notamment, a précisé le Pr. Harkat à l'ouverture de cette manifestation.

Ces projets innovants comprennent des applications de surveillance et de traitement anticipé de problèmes de santé végétale et des récoltes de blé, de prévention des incendies de forêts, de surveillance et prévention des maladies, de contrôle des réseaux d’eau et traitement des fuites et d’insertion des enfants autistes, a encor e souligné le même universitaire. La maison de l’IA de l’université Badji-Mokhtar est un espace équipé d’installations informatiques pour l’accompagnement des étudiants et enseignants-chercheurs porteurs de projets liés à l’intelligence artificielle leur permettant de modéliser leurs projets, est-il noté. Cette manifestation scientifique qui se tient du 16 au 19 avril verra la présentation de communications sur l’intelligence artificielle et ses applications et des concours dans le domaine entre étudiants.