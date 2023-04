L’université d’Alger 3 "Ibrahim Sultan Cheibout" a organisé, dimanche à Alger, une conférence scientifique autour du thème de l’intelligence artificielle, à l’occasion de la Journée du Savoir "Yaoum el Ilm", célébrée le 16 avril de chaque année.

Présidant l’ouverture de cette conférence abritée par la Faculté des sciences et de la communication de Ben Aknoun et organisée dans le cadre de la semaine universitaire pour l’intelligence artificielle, le président de l’Université d’Alger 3, Dr Mokhtar Mezrag a affirmé que "les établissements universitaires et de l’enseignement sont les premiers à célébrer la Journée du Savoir, en hommage à leurs enseignants et à leurs savants", soulignant "l’importance du savoir et du travail dans l'essor des nations et la renaissance des peuples".

Pour M. Mezrag, "la célébration de la Journée du Savoir a été marquée cette année par la distinction de 82 enseignants des différentes facultés de l’université Alger 3, lesquels ont été promus du grade de maître de conférences (A) au grade de professeur, en guise de reconnaissance à leur apport sci entifique".

Dans une intervention intitulée "Intelligence artificielle, utilisations, avantages et défis", le responsable de la formation du cycle du doctorat au sein de la même université, spécialité "Intelligence économique et systèmes d’informations", Docteur Nawfal Hadid a abordé le concept de l’intelligence artificielle et ses domaines d’application, à l’instar des diagnostics sanitaires et des équipements médicaux, ainsi que la mise au point des programmes comptables et d’enseignement. M. Hadid a indiqué que "l’adoption de l’intelligence artificielle et l’investissement dans ce domaine permettent de réaliser tant d’avantages en vue d'aider les pays à générer des richesses et gagner de l’argent et du temps dans le traitement de quantités considérables de données sans aucune peine et avec une grande efficacité et facilitent l’opération de prise de décisions judicieuses ainsi que la réalisation d’opérations répétitives et la résolution des problèmes de façon efficace".