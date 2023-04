Les participants à une journée d’étude organisée dimanche au musée du moudjahid d’Oran ont mis en exergue le rôle prépondérant joué par les écoles créées par l’Association des oulémas musulmans algériens dans l’ouest du pays dans l’ancrage du nationalisme et des valeurs religieuses chez les jeunes pour faire face aux tentatives du colonialisme français à annihiler l'identité nationale.

Le moudjahid Belbouri Sid-Ahmed, un des élèves de l’école "El Falah" d’Oran fondée par l’Association des oulémas musulmans algériens, a souligné que l’association a créé 185 écoles au niveau national, dont 39 dans les villes de l’ouest du pays encadrant 16.000 élèves, dont 5.000 dans la wilaya d’Oran.

Lors de cette rencontre organisée par la direction des Moudjahidine et des ayants-droit, il a mis en avant le niveau "supérieur" du programme scolaire enseigné au niveau de ces écoles, comportant 17 matières scientifiques, littéraires et religieuses avec "un niveau supérieur à celui des écoles françaises en termes de diversité et de profondeur du contenu, contribuant ainsi à former une génération de la jeunesse algérienne éclairée par le savoir et les valeurs religieuses et nationalistes". Un grand nombre de diplômés des écoles de l’Association ont rejoint les rangs de la glorieuse guerre de libération où certains ont occupé des postes de responsabilité au sein du Front et de l’Armée de libération nationale, dont le moudjahid et journaliste défunt Aïssa Messaoudi.

Certains de ces élèves sont tombés au champ d’honneur, alors que d’autres ont préféré, après l’indépendance, poursuivre leur carrière éducative, a ajouté M. Belbouri.

Pour sa part, le vice-président de l’APW d’Oran, Tchico Bouhassoune, a mis l’accent sur le rôle joué par l’école "El Falah" d’Oran, fondée par un membre de l’Association des oulémas musulmans algériens, Cheikh Saïd Zemmouchi, en 1937, en collaboration avec un groupe de notables et oulémas de la ville dont Cheikh Tayeb Mehadji, sachant que l’Imam Abdelhamid Ibn Badis a inauguré cette école lors de sa seconde visite à la ville d’Oran.

Le même intervenant a également souligné "les efforts concertés des notables de la ville d’Oran à cette époque en vue d’acheter le bâtiment situé à Haï M’dina Jdida et de le reconvertir en école gratuite par amour de la langue arabe et des valeurs religieuses que le colonialisme français essayait d'effacer". Dr Sadek Ga cem du Département d'histoire de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a, de son côté, souligné les grands efforts déployés par l'Association des oulémas en vue de relancer l'usage de la langue arabe dans le domaine scientifique et intellectuel, et de consolider les valeurs religieuses, à travers la création de plusieurs établissements éducatifs, médiatiques et culturelles et leur ouverture aux Algériens.

Il a évoqué l'intérêt des écoles de l'Association pour le développement des capacités artistiques des élèves par la création de troupes de théâtre et de divers magazines et journaux, dont certains étaient publiés mensuellement par les écoles membres de l'Association.

La Direction des Moudjahidine et des Ayants-droits de la wilaya d’Oran a également organisé, dimanche, en collaboration avec des organisations de la famille révolutionnaire et la direction de l’éducation, à l’occasion de Youm El Ilm, une visite à l'école "El-Falah" sise au quartier de M’dina Jdida , au cours de laquelle un aperçu sur l'histoire de cet édifice éducatif a été présenté et des chants patriotiques ont été entonnés par un groupe d’élèves.