Le ministère de l'Education nationale a annoncé dimanche que les candidats libres aux examens du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen (session 2023) passeront l'épreuve d'éducation physique et sportive (EPS) durant la période allant du 7 au 18 mai prochain.

"Les candidats libres concernés par l'épreuve d'éducation physique et sportive sont tenus de retirer leurs convocations des sites électronique de l'office national des examens et des concours (ONEC), à savoir https://bem.onec.dz et https://bac.onec.dz en introduisant le nom d'utilisateur et le code", a précisé le ministère.

Le candidat libre concerné par cette épreuve devrait se présenter au centre d'examen à la date et à l'heure mentionnées sur la convocation, a souligné le ministère de l'Education.