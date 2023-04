La Cour d'Alger a confirmé dimanche les verdicts prononcés à l'encontre des deux anciens PDG de Sonatrach Abdelmoumen Ould Keddour (10 ans de prison ferme) et Mohamed Meziane (5 ans de prison ferme) ainsi que l'ancien ministre Noureddine Bouterfa (5 ans de prison ferme), poursuivis pour des faits de corruption. Une réduction de peine a été prononcée pour l'ancien ministre Ammar Ghoul (de 10 à 5 ans de prison ferme) avec la levée de la saisie sur son salaire et de son domicile familial. Poursuivi dans la même affaire, l'ancien PDG de Sonatrach, Abdelhamid Zerguine a bénéficié d'une réduction de peine (de 3 ans de prison ferme à 2 ans de prison avec sursis).

Les accusés sont poursuivis pour dilapidation de deniers publics, détournement de fonds et conclusion de marchés publics en violation de la réglementation en vigueur. Dans le même affaire, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed a condamné, juin dernier, l'ancien ministre de l'Energie et des Mines, Chekib Khelil à 20 ans de prison ferme et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Moha mmed Bedjaoui à 5 ans de prison ferme, avec confirmation du mandat d'arrêt international émis à leur encontre.