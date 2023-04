Les prix du pétrole reculaient légèrement lundi, la crainte qu'une économie mondiale en berne consomme moins que prévu compensant les coupes de production de certains membres de l'Opep+.

Ce matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin cédait 0,50% à 85,88 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, perdait 0,53% à 82,08 dollars. La semaine dernière, le marché du pétrole a engrangé une quatrième semaine consécutive de hausse, notent des analystes.

Avec les Etats-Unis qui se dirigent vers une récession modérée plus tard dans l'année, une source importante de demande va probablement être limitée, soulignent-ils, remarquant aussi que la réouverture de la Chine a été "moins impressionnante que prévu". Mais si les cours restent soutenus par l'annonce au début du mois de baisses de production volontaires par huit des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+), ils ont perdu de leur élan. Selon les rapports mensuels de l'Opep et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publiés la semaine dernière, la demande mondiale devrait cependant croître autant que prévu en 2023.