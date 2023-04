Quarante personnes, parmi lesquelles six militaires burkinabè et 34 combattants volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l’armée), ont été tuées samedi, dans une attaque ayant visé un détachement militaire au nord du Burkina Faso, a annoncé, dimanche, le secrétaire général du gouvernorat de la région du Nord, Kouilga Albert Zongo.

Dans un communiqué, Zongo a expliqué que l’attaque a eu lieu aux environs de 16 heures (Heure locale), à environ 15 km au nord-est de la capitale régionale, Ouahigouya. En tout, 33 personnes (militaires et supplétifs) ont été blessées dans cette attaque, a-t-il précisé. Le secrétaire général du gouvernorat a invité les populations à la vigilance et à la collaboration avec les Forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.