Les affrontements entre armée et paramilitaires au Soudan ont fait au moins 97 morts et des centaines de blessés, a rapporté lundi matin le Syndicat des médecins citant un nouveau bilan.

"Le bilan des morts parmi les civils dans les affrontements depuis leur déclenchement samedi (...) a atteint 97 personnes", a fait savoir l'organisation dans un communiqué, précisant que ce nombre n'inclut pas tous les morts, de nombreuses personnes n'ayant pu se rendre à l'hôpital en raison de difficultés de déplacement.

Un précédent bilan donné par la même source a fait état dimanche de 56 morts et près de 600 blessés. Des affrontements ont éclaté samedi entre l'armée régulière et les paramilitaires relevant des Forces de soutien rapide (FSR), à Khartoum et dans d'autres villes soudanaises et se poursuivaient lundi matin.

De nombreux pays et organisations internationales, africaines et régionales ont appelé à "faire prévaloir le dialogue et la sagesse pour surmonter les différends".