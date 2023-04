Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, la nécessité de généraliser les stations de dessalement de l'eau de mer tout le long du littoral algérien, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. "Le président de la République a ordonné la généralisation des stations de dessalement de l'eau de mer comme plan stratégique, d'autant que la technologie de maîtrise des stations de dessalement est devenue purement algérienne", lit-on dans le communiqué.

Il a en outre souligné "la nécessité d'assurer la distribution continue et rationnelle de l'eau face à la fluctuation pluviométrique aux niveaux national et international" et de "revoir les plans de gestion de la distribution d'eau de manière à assurer une distribution équitable de l'eau potable entre les quartiers et selon un calendrier raisonnable".

Le chef de l'Etat a enjoint d'utiliser les dernières technologies pour réguler la consommation d'eau en vue de préserver cette ressource vitale. Au terme de l'exposé, le président de la République a remercié les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour la formation des ingénieurs et des techniciens dans le domaine du dessalement de l'eau afin de renforcer les capacités humaines de contrôle dans nos stations, ajoute la même source.