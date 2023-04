"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à la révision des pensions de retraite, à des exposés conjoints entre des secteurs ministériels sur la police de l'urbanisme, le dessalement de l'eau de mer et la réalisation de la cité médiatique, ainsi qu’à deux exposés relatifs au sport dans les écoles primaires et aux préparatifs du Hadj 2023, ibnduqe un communiqué de la présidence.

Après avoir ouvert la réunion et écouté la présentation, par le Premier ministre, du bilan d'activité du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, Monsieur le Président a donné les instructions, directives et orientations suivantes :

*Concernant la révision des pens ions de retraite et de l’allocation de solidarité :

- Le Conseil des ministres a approuvé la modification de la loi relative à la retraite pour l'adapter aux augmentations exceptionnelles des allocations et pensions, décidées par le président de la République en janvier 2023, réitérant son engagement à poursuivre la stratégie d'amélioration du niveau de vie des citoyens, dont les retraités, une catégorie qui a beaucoup donné à l'Algérie au cours des années de service et qui mérite gratitude et valorisation.

- Le président de la République a également décidé, dans un premier temps, de porter l’allocation de solidarité à 12.000 DA pour ceux qui perçoivent 10.000 DA et à 7.000 DA pour ceux qui perçoivent actuellement 3.000 DA. Cette revalorisation touchera près d’un million de bénéficiaires.

*Concernant les préparatifs du Hadj 2023 :

- Le Conseil des ministres a approuvé la réduction du coût du Hadj à 770.000 DA au lieu des 850.000 DA représentant le coût initial de l'année dernière.

*Concernant le sport scolaire :

- Monsieur le Président s'est félicité de l'élaboration d'un véritable plan pour le sport scolaire, en tant que réceptacle dédié à l'élite sportive, pour ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes.

-Monsieur le Président a ordonné le lancement de l’opération de recrutement de 12.000 enseignants diplômés spécialisés pour encadrer le sport scolaire.

- Création d'une Direction générale des sports scolaires dans le secteur de l'Education nationale.

- Monsieur le Président a ordonné au ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de redorer le blason des sports universitaires, en lançant des championnats de sports collectifs interuniversitaires et entre les cités universitaires.

*Concernant la police de l’urbanisme:

- Le président de la République a affirmé que la police de l’urbanisme était un impératif face au désordre que connait le domaine de l’urbanisme et en l'absence de surveillance et de suivi, notamment en matière de détournement des terres domaniales.

- La mise en place d'une commission paritaire, en urgence, entre le secteur de l'Intérieur et celui de l'Habitat et de l'urbanisme, afin de parvenir à une mouture finale d'une loi régissant le fonctionnement et les missions de la police de l’urbanisme.

- La police de l’urbanisme aura principalement comme tâches, dans le cadre de la loi, le contrôle rigoureux des documents, des pièces et de leur conformité, aussi bien pour les nouvelles constructions dans les quartiers des communes, que pour les extensions urbaines.

- La police de l’urbanisme doit être placée sous tutelle ministérielle, et ses membres doivent avoir la possibilité d'être assistés par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Gendarmerie nationale.

*Concernant un exposé sur les projets de dessalement de l'eau de mer:

- Le président de la République a mis en exergue la nécessité de généraliser les stations de dessalement de l'eau de mer tout au long du littoral algérien comme plan stratégique, d’autant que la technologie de maîtrise des stations de dessalement est devenue purement algérienne.

- Assurer la distribution continue et rationnelle de l'eau face à la fluctuation pluviométrique aux niveaux national et international.

- Monsieur le Président a ordonné de revoir les plans de gestion de la distribution d'eau de manière à assurer une distribution équitable de l'eau potable entre les quartiers et selon un calendrier raisonnable.

- Monsieur le Président a enjoint d’utiliser les dernières technologies pour réguler la consommation d'eau en vue de préserver cette ressource vitale.

- Au terme de l'exposé, le président de la République a remercié les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour la formation des ingénieurs et des techniciens dans le domaine du dessalement de l'eau afin de renforcer les capacités humaines de contrôle dans nos stations.

*Concernant la réalisation de la cité médiatique:

- Le Président Tebboune a affirmé que la création de la cité médiatique doit être en phase avec le développement survenu dans le domaine audiovisuel à l'échelle mondiale.

- Accorder, dans le cadre de ce grand projet médiatique, la priorité au développement de la Télévision et de la Radio nationales afin de les ériger en locomotive du renouveau du paysage audiovisuel en Algérie.

- Rattraper le retard accusé dans le secteur de la communication à tous les niveaux, au vu de la dynamique positive que connaissent plusieurs secteurs gouvernementaux.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations et fin de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etat".