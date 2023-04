La maison de la culture "Rachid Mimouni" de Boumerdes, qui a bénéficié de travaux de réhabilitation, a repris son activité, dimanche, à l'occasion de la célébration de la Journée du savoir (16 avril), a-t-on constaté.

L’établissement, mis en service dimanche par les autorités locales, figure parmi les plus importants monuments culturels de la wilaya.

Il a fait l’objet d’une opération de réhabilitation suite à la dégradation avancée de la structure après près de 30 ans d'activité.

"D’une durée de plus de deux ans, les travaux de réhabilitation de cet édifice ont été supervisés par des spécialistes du domaine, afin de garantir sa réhabilitation dans son état d’origine", a indiqué, à l’APS, la directrice locale de la culture et des arts, Bandou Sabrina, en marge de la cérémonie d'inauguration, marquée par la présence des autorités locales, d’artistes et d’hommes de lettres.

L'opération de réhabilitation de la structure de cinq étages a concerné le hall des expositions surplombant le front de mer, les salles de conférences, de représentations théâtrales et artistiques et les espaces dédiés à l’internet et aux loisirs.

De nouveaux espaces d’exposition et d’activités diverses ont été, aussi, créées, à l’occasion, a-t-on encore constaté.

Les travaux ont, également, touché la salle de lecture réservée à la recherche artistique, la bibliothèque pour enfants, la salle dédiée aux ateliers artistiques et pédagogiques et deux ateliers de photographie et de théâtre.

A noter qu’une moyenne de 1.000 abonnés de différentes catégories d’âge, fréquentaient annuellement la maison de la culture Rachid Mimouni, depuis son ouverture en 1996, exception faite pour la période de propagation de la pandémie du Coronavirus, selon le directeur de cet établissement, Meridji M’barek.

Les espaces dédiés aux enfants enregistraient le plus grand nombre d’abonnés, soit près de 300 enfants inscrits aux différents ateliers et clubs, notamment ceux dédiés au théâtre et à la lecture, a-t-il ajouté.

Les principaux clubs et ateliers de la maison de la culture Rachid Mimouni proposent des formations en théâtre, arts plastiques, littérature, cinéma, audiovisuel et internet.

L'établissement met aussi à la disposition du public des laboratoires de langues, de musique populaire et d’informatique, entre autres.

Outre l'inauguration de la maison de la culture, la célébration de la Journée du Savoir à Boumerdes a été marquée par l 'organisation d'une exposition sur les activités des clubs scientifiques, et l’animation de chants nationaux et de récitals poétiques.

De son côté, l'université "Mhamed Bouguera" a organisé, à l’occasion, un concours de récitation du Coran sous le slogan "Récitant et muezzin de l'Université", parallèlement à l’animation de conférences sur l'impact du Coran dans la promotion de la société et des générations, et le rôle des clubs scientifiques dans le développement de l'innovation, outre la projection d'un film sur l'Imam Abdelhamid Ibn Badis.