Après trois ans d’absence, les Rencontres cinématographiques de Bejaia seront de retour du 23 au 27 septembre prochain, a-t-on appris, dimanche, auprès de l'association "Project heurt's" organisatrice de la manifestation.

Le directeur artistique de l'événement, Hakim Abdelfettah, a précisé à l'APS qu'un appel international à film a été lancé et est en cours depuis le 1er avril courant, soulignant que la manifestation a été suspendue en 2020 et 2021, en raison de la pandémie de la covid-19, puis pour des problèmes de financement en 2022.

Ce rendez-vous culturel "majeur" ambitionne, pour cette année, de revenir avec "l’éclat qui lui est connu", en alternant la projection de films (courts et longs-métrages, documentaires et d’animation), la formation (Masters class et ateliers) et les tables rondes autour des œuvres à visionner, selon la même source.

Une moyenne de 30 à 35 films est au menu de Rencontres cinématographiques de Bejaia, avec en prime la présence des réalisateurs, invités non seulement pour présenter leurs œuvres, mais également en débattre et aussi saisir l’opportunité pour rendre compte et expliquer leurs sen sibilités et leurs visions du monde et des choses, a ajouté le directeur artistique.

Pour l’heure, aucun thème générique n’est à l’ordre du jour, dira Hakim Abdelfettah, qui n’exclut pas néanmoins, d’en arrêter un, une fois les œuvres qui parviendront suite à l’appel, visionnées et retenues.

Le choix est laissé ainsi libre au cinéaste quant au thème et à la nature du produit qu’il compte présenter, pour peu qu’il allie "pertinence et esthétique", a-t-il affirmé.

En quelques jours, plus de 200 films ont été soumis à proposition et la direction artistique de l’association "Project heurt's", est déjà à l’œuvre pour opérer les premiers filtrages.

Ce nombre d'oeuvres déposées, augure déjà d’un "premier succès", s’est réjoui Hakim Abdelfettah.

"Beaucoup d’institutions et d’organisations ont donné leur accord de principe pour y apporter leur contribution", a-t-il affirmé.