Le groupe musical de Tindi moderne Tikoubaouine a charmé le public à Annaba lors de son concert donné au théâtre régional Azzeddine-Medjoubi.

Le groupe, composé de cinq artistes, dont deux chanteurs, a interprété samedi soir des morceaux dans la tradition targuie qui combine les accents typiques de l'Ahaggar avec des touches modernes, produisant un cocktail de sonorités harmonieuses, chantant la paix, l’amour, la tolérance, la beauté du Sud algérien, ses traditions et son patrimoine authentique.

Le groupe a utilisé la guitare, la batterie et le djembé, le mixage a suscité une réaction vive du public annabi qui ne tenait plus en place, transporté par les mélodies et dansant au rythme des chansons ponctuées de youyous.

Le groupe a participé à cette soirée de Ramadhan avec 13 de leurs plus belles chansons, comme "Ligh Al-Zaman" et "Riwaya" qui chantent l'amour et la paix, pendant qu’une bande vidéo illustre l’interprétation appuyée par des images du désert de la région de l'Ahaggar, produisant un effet éblouissant et un dépaysement captivant.

"Le groupe Tikoubaouine reflète une des facettes du patrimoine artistiq ue algérien qui compte une grande variété de genres, dont le Tindi, musique des profondeurs du désert, des régions d'Adrar et d'In Salah", a affirmé le chanteur Said Belkhira.

Le groupe, a-t-il expliqué, dédie son art à la paix et à l’espoir.

Il définit son style qui recherche les convergences du patrimoine Tindi avec la musique moderne, comme un "désert bleues".

Le concert a été organisé à l’initiative de l’agence "Bône Musique" en coordination avec le théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba.