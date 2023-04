Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche dans le centre de Prague pour protester contre le gouvernement de centre-droit. Les manifestants ont notamment manifesté contre la décision du gouvernement du Premier ministre Petr Fiala d'augmenter les prix de l'énergie et de l'alimentation alors que l'inflation atteint les 15% dans ce pays membre de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. Aux cris de "démission" et "honte", ils ont défilé derrière des banderoles réclamant le départ de la République tchèque de l'Otan.

Les manifestants, rassemblés derrière le slogan "la Tchéquie contre la pauvreté", ont répondu à l'appel du PRO, un petit parti non représenté au Parlement.