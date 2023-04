La sélection algérienne de Futsal, pour son premier regroupement de l'année 2023, qui se déroule actuellement au Cercle national de l'armée (CNA) de Beni Messous (Alger) a remporté ses deux premiers matchs amicaux, disputés ce week-end, respectivement contre l'équipe de la 1re Région militaire de Blida (7-4) et l'équipe de la Gendarmerie Nationale (2-1).

Le sélectionneur Noureddine Benamrouche a réussi à faire tourner l'effectif, composé de 20 joueurs pour ce premier stage de l'année et qui devrait en appeler d'autres, en prévision des échéances continentale et régionale à venir.

"Nous avons fait appel à un effectif de vingt joueurs: 11 évoluant en France et 9 en Algérie. Tout s'est très bien passé, même s'il reste deux jours de travail ensemble", dira le coach national dans une déclaration au site officiel de la Fédération (FAF).

"Les séances d'entraînement ont été adaptées au mois du Ramadhan. On a pu disputer deux rencontres bien pleines. On a donné la possibilité aux joueurs locaux d'évoluer lors du premier match tout en respectant le déroulement des matchs de Coupe d'Algérie, qui se jouent samedi. Par contre, pour la seconde rencontre, c'était au tour des joueurs évoluant à l'étranger et surtout, qui ont été formés en Futsal d'être alignés, et je pense que là, nous avons reçu une copie nettement meilleure sur le plan du contenu.

Notre domination a été totale, et l'adversaire n'a eu que très peu d'occasions", a estimé Benamrouche, en faisant la comparaison entre les deux rencontres. En effet, même si les joueurs locaux ont réussi à l'emporter par un score plus large lors de la première joute contre l'équipe de la 1re Région militaire, le sélectionneur national affirme avoir "relevé plusieurs lacunes" qu'il faudra probablement corriger pendant les prochains stages. Ces regroupements sont prévus de manière "régulière" selon le sélectionneur national, qui considère que "le plus important aujourd’hui c’est d’être dans un projet de continuité, qu’on puisse recevoir et se déplacer chez des nations étrangères pour atteindre nos objectifs, dont une qualification pour la CAN.

Certes, pour l’instant l’objectif est un peu loin, mais on va se regrouper régulièrement pour essayer de progresser".La sélection nationale devrait effectuer d'autres stages bloqués "au mois de mai, en juillet, fin août-septembre et le mois d'octobre pour préparer de la meilleure des façons la Coupe d'Afrique des nations (CAN), avec un minimum de deux matchs amicaux par stage pour s'auto-évaluer et progresser".