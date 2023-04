Le cycliste seniors Nahari Amine du club Amel El Malah s'est adjugé le trophée du "challenge régional ramadhan de cyclisme", mémorial "Belabid Mohamed", à l’issue de la 3e étape, disputée samedi en nocturne sur le circuit fermé dans la localité d’Aïn El-Beïda (commune d’Es-Senia) à Oran.

Nahari a terminé ainsi en première position au classement général en totalisant 35 points devant ses coéquipiers du même club d’El Malah (Ain Témouchent) Cherki Salaheddine et Kioua Chakib avec 25 points chacun.

Le cycliste Amine Nehari a remporté, au sprint, la victoire de cette 3e étape sur une distance de 1,8 kilomètre effectuée en vingt tours, devant ses sociétaires du même club, Cherki Salah Eddine et Sahraoui Abdennour.

En catégorie des juniors, le titre est revenu au cycliste Bakhti Riyad avec un total de 25 points devant Benmachou Ala-Eddine et Chaieb Ayoub avec un total de 20 points ex-équo.

Quant à la victoire de l’étape sur la même distance, elle a été remportée par le même cycliste Bakhti Riyad devant Benmachou et Nehari Djaouad, trois cyclistes du club de l’Amel d’ El Malah.

Ce challenge régional cycliste a été nettement dominé par les coureurs de Amel El Malah en juniors et seniors, grâce à une stratégie d’équipe qui a apporté ses fruits.

Ce rendez-vous sportif a été jugé d’un niveau technique "appréciable" par les spécialistes de la petite reine présents à Oran, qui ont félicité les organisateurs pour le bon déroulement de cette compétition.

Ce challenge régional de cyclisme, mémorial "Belabid Mohamed", de trois week-ends, organisée par la ligue oranaise de cyclisme, a enregistré la participation de plus 70 coureurs issus d’une quinzaine de clubs des catégories écoles, benjamins, minimes, juniors et séniors représentant quatre wilayas de l’Ouest du pays, à savoir Tlemcen, Aïn Témouchent, Mostaganem et Oran.

Cette compétition s'est clôturée par une cérémonie de remise de prix et de cadeaux aux lauréats, en présence de représentants de la direction de la jeunesse et des sports d’Oran, de membres de la ligue oranaise de la discipline et d'anciens cyclistes de différentes générations.