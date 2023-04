Les verrues sont causées par un virus et peuvent prospérer dans un environnement humide ou en cas de manque d'hygiène. De nombreux produits disponibles en automédication ainsi que l'homéopathie peuvent aider à en venir à bout.

Deux virus sont en cause dans les verrues :

- Le virus du papillome humain (VPH ou HPV) est à l'origine des verrues vulgaires communes, rondes et rugueuses, siégeant sur le dessus de la main, les doigts, ainsi que des verrues plantaires. On les montre à son médecin pour confirmer le diagnostic, mais l'idée est d'attendre quelques mois afin de laisser au système immunitaire le temps de se débarrasser du virus.

Si les verrues persistent et se multiplient, on consulte de nouveau pour un éventuel traitement, sachant toutefois qu'il ne permettra pas d'éradiquer le virus mais seulement d'en détruire les lésions. On peut éventuellement se tourner vers les produits disponibles en automédication, en vérifiant qu'ils sont bien adaptés aux enfants.

Ceux à base d'acide salicylique vont brûler la verrue, tandis que les pansements imprégnés d'un produit virucide vont agir en « l'étouffant ». On peut également tenter le placebo, en faisant tremper le doigt de son enfant dans de l'eau chaude, par exemple. Enfin, certaines études suggèrent l'efficacité d'un simple ruban adhésif placé sur la verrue.

- Le Molluscum contagiosum, ou Pox virus, responsable des verrues du même nom. Il s'agit de petites verrues molles, translucides, de 1 à 5 mm de diamètre. Très contagieuses, elles se multiplient rapidement chez l'enfant. « Elles sont inesthétiques, mais bénignes.

Elles disparaissent généralement au bout d'un an et demi », explique le Dr S aholy Razafinarivo-Schoreisz, pédiatre. Inutile de tester des produits de pharmacie, inefficaces sur ce type de verrues, ou d'infliger à son enfant de douloureuses séances chez le dermato. Pour accélérer le processus, on mise sur l'homéopathie : Nitri acidum 9 CH, Mezereum 9 CH (si démangeaisons et vésicules blanchâtres), Staphysagria 9 CH et Vaccinotoxinum 9 CH, en alternance une fois par semaine pendant quelques semaines.

L'HOMÉOPATHIE À LA RESCOUSSE DES VERRUES À VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN (HPV)

Les traitements étant différents en fonction des verrues, il est conseillé de consulter un homéopathe. Ici, on retiendra ces deux traitements de fond :

- Calcarea carbonica 15 CH pour les verrues tenaces des membres supérieurs ou les verrues plantaires. On l'associe généralement à Sulfur 15 CH.

- Thuya 9 CH si les verrues sont douces, molles, avec une sensation de brûlure ; si elles sont dures, en bouquet sur les mains ; pédiculées, à la face, aux paupières, sur la lèvre supérieure.