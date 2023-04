Survenant sans crier gare, les verrues s'installent sur notre peau et ne veulent plus s'en aller. Rarement méchantes, elles peuvent être gênantes et inesthétiques. Pourtant, on s'en passerait bien. Et voici comment.

Verrues : comment les attrape-t-on ?

Les médecins appellent les verrues des « papillomes viraux », car elles sont dues à un papillomavirus présent à la surface de la peau. C’est à cause de ce virus qu’elles sont contagieuses. Il en existe de nombreux types. Les verrues dites « vulgaires » se logent sur les mains et les doigts. Elles sont indolores, tout comme les verrues planes (front, menton, joues, genoux…), plantaires superficielles ou séborrhéiques (taches brunes sur le thorax). À la différence des myrmécies, des verrues plantaires douloureuses à la marche, parce qu’elles se développent en profondeur.

On les attrape le plus souvent par contact cutané, car les squames infectées par le virus se disséminent facilement, ­surtout dans les collectivités (école, familles nombreuses…). Les lieux ­humides (piscine, salles de sport, sauna, hammams…) semblent favoriser la contamination. Voilà pourquoi il ne faut pas marcher pieds nus dans les endroits à risque (bord des piscines…). Enfin, le stress, la fatigue et une baisse des défenses immunitaires peuvent favoriser leur survenue.

C’est très fréquent ?

On estime qu’une personne sur quatre environ en est atteinte un jour. Les verrues sont surtout fréquentes à l’adolescence. Selon la Société française de dermatologie (SFD), 50 à 70 % des 5-15 ans développent des verrues vulgaires et 20 à 30 % des verrues plantaires.

Verrues : peuvent-elles disparaître ?

La plupart du temps, les petites verrues disparaissent d’elles-mêmes dans les deux ans. Certains évoquant même une influence psychosomatique (cause psychique ayant des effets organiques). En revanche, on ne se débarrasse pas facilement du virus. C’est d’ailleurs pour cela que les traitements peuvent paraître longs et plus ou moins efficaces. Leur rôle n’est pas de détruire le virus, mais seulement les lésions visibles.

Quel traitement choisir ?

À domicile, on peut recourir à deux méthodes : les kératolytiques, solutions chimiques qui réduisent petit à petit l’épaisseur des verrues, et les dispositifs de cryothérapie. Ces derniers permettent de brûler la verrue en appliquant pendant quelques secondes du froid à – 60 °C environ.

Y-a-il des précautions d’emploi ?

Comme souvent, le mieux est l’ennemi du bien. Utilisés trop souvent ou sans respecter le mode d’emploi, ils peuvent entraîner des lésions cutanées avec risque de surinfection ou d’ulcérations. Lisez bien la notice avant de vous lancer.