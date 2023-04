Des chercheurs américains ont découvert que les verrues anogénitales contenaient plus de cellules spécifiquement ciblées par le VIH et y étaient également plus sensibles, rendant le risque d'infection par le virus plus élevé.

Les verrues génitales sont répandues chez les personnes séropositives, mais leur présence chez des individus non infectés a également été associée à un risque accru de transmission du VIH. C'est le constat fait par des chercheurs de l'Université de Boston (Etats-Unis) lors d'une étude publiée dans le Journal of Infectious Desease. De ce fait, le traitement et la prévention de ces verrues pourraient contribuer à réduire la propagation de la maladie.

Le papillomavirus humain (HPV) se transmet entre les personnes lors d'un rapport sexuel. Il y a plus de 100 souches identifiées, certaines provoquant le cancer du col de l'utéruset d'autres "moins agressives" sont associées au développement de verrues génitales. Bien que ces dernières soient généralement perçues comme étant plus gênante que dangereuse, de plus en plus de preuves montrent que les verrues génitales risquent davantage d'être infectées par le VIH.

DES CELLULES QUE LE VIH CIBLE

Les chercheurs ont prélevé des échantillons de verrues anogénitales et ont comparé le nombre de cellules pouvant être infectées par le VIH (cellules dendritiques, lymphocytes, macrophages...) qui s'y trouvait par rapport aux échantillons de tissus normaux situés au même endroit. En parallèle, d'autres échantillons de ces verrues prélevées sur des hommes en bonne santé ont été cultivés avec le virus du sida pour déterminer si elles y étaient plus sensibles et présentaient donc un risque plus élevé d'infection.

Ils ont constaté que, comparés aux tissus normaux d'un même patient, les verrues anogénitales présentaient une densité significativement plus élevée de cellules cibles du VIH. Environ la moitié des échantillons étudiés présentaient des concentrations élevées de ces cellules dans la couche la plus externe de la peau, soit celle la plus susceptible d'être touchée lors des rapports sexuels. De plus, sur les huit échantillons cultivés avec le VIH, deux ont été rapidement infectés par le virus du sida, ce qui signifie que certaines verrues anogénitales peuvent être très sensibles à cette infection.

Selon les auteurs, ces résultats prouvent qu'il faudrait plus insister sur le traitement de ces verrues. Par ailleurs, le déploiement à grande échelle du vaccin contre le papillomavirus, notamment dans les pays fortement touchés par le sida, pourrait être une piste de recherche pour réduire l'épidémie de Sida qui sévit dans ces régions.