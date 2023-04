En été, il n'est pas rare d'attraper des verrues au bord d'une piscine. Pour les éviter et ne plus en souffrir,

on teste les méthodes naturelles et les remèdes de grand-mère avec Thierry Morfin, naturopathe.

Si vous êtes plutôt phytothérapie

• L'huile essentielle d'ail ou d'oignon : versez 2 à 3 gouttes 3 fois par jour directement sur la verrue. Attention : l'odeur est forte et désagréable.

• L'huile essentielle d'arbre à thé (tea tree) : mélangez 4 gouttes d'HE d'arbre à thé et 12 gouttes d'huile végétale de millepertuis. Appliquez sur la verrue à l'aide d'un Coton-Tige. Couvrir la zone à traiter avec un pansement. Renouvelez l'application chaque jour, pendant 4 à 6 semaines, pour l'éliminer totalement.

Si vous êtes plutôt homéopathie

Pour des verrues localisées autour des ongles, Graphites 9 CH, à raison de 5 granules 2 fois par jour.

En cas de verrues aux mains et aux pieds qui ne font pas mal, Antimonium crudum 9 CH, à raison de 5 granules 2 fois par jour.

Si elles sont petites, fines, situées au bord du nez, de la bouche ou sous les ongles, Causticum 9 CH, à raison de 5 granules deux fois par jour. Durée du traitement : de quelques jours à plusieurs semaines.

Si vous êtes plutôt phytothérapie

• La sève de chélidoine : le suc frais de la chélidoine, récolté d'avril à octobre, élimine les verrues grâce à l'action de la sanguinarine et de la chélérythrine. Coupez la tige et laissez couler la sève sur la verrue 2 fois par jour.

Bon à savoir : Vous pouvez aussi l'utiliser en infusion : versez une cuillerée à café de chélidoine séchée dans une tasse à thé remplie d'eau bouillante. Laissez infuser une dizaine de minutes. Filtrez et buvez. Utilisez uniquement les feuilles séchées et surtout pas la plante fraîche, qui est toxique.

• L'écorce de bouleau

Humidifiez-le à la vapeur d'eau et posez-le sur la verrue, face interne sur la peau. L'écorce de bouleau renferme des salicylates que l'on retrouve dans la plupart des pommades verrucides de pharmacie.

Si vous êtes plutôt remèdes de grand-mère

La pomme de terre crue : frottez une tranche juteuse sur la verrue. On dit que si on l'enterre au fond du jardin, la méthode est encore plus efficace, cela s'appelle de l'autosuggestion. Le savon de Marseille : le soir, avant de se coucher, frotter la ou les verrues avec du savon de Marseille. Puis garder le savon toute la nuit entre les draps, près des pieds. Renouveler l'opération pendant quelques jours. Le cataplasme d'oignon : couper un oignon en deux et le recouvrir d'un demi-verre de vinaigre. Laisser macérer pendant 2 heures. Le soir, appliquer l'oignon sur la verrue, le maintenir en place à l'aide d'un bandage et garder la préparation toute la nuit. Répéter tous les soirs jusqu'à disparition de la verrue.

Sans oublier le magnésium marin

Extrait du sel de l'eau de mer, le magnésium marin est anti fatigue et antistress.

Composé de plusieurs sels de magnésium (oxyde, hydroxyde, chlorure et sulfate), il accélère la guérison. Et il présente l'avantage d'être bien toléré par l'organisme à condition d'être associé à de la vitamine B 6.

Comment on le prend ? Suivre les recommandations du fabricant.