Des clubs scientifiques relevant de l’Académie oranaise des études scientifiques et interaction culturelle d’Oran ont célébré Youm El Ilm en organisant, samedi, un bouquet d’activités scientifiques, religieuses et culturelles à la bibliothèque centrale de l’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella".

Cette manifestation organisée en collaboration avec l’association "Athar El Abirine" de la culture et des lettres d’Oran a donné lieu à une série de conférences traitant du parcours intellectuel, scientifique et militant du cheikh Abdelhamid Ibn Badis et sur l’importance du savoir dans la société et des méthodes de son acquisition. Pour cette célébration qui coïncide avec le mois du Ramadan, un concours de récitation et de tadjwid du Coran a été organisé avec la participation de 10 concurrents de différentes tranches d'âge, en plus des conférences sur

"Les Lumières de leilat E Qadr" et "Leilat El Qadr, des secrets et des lumières" et "Ghazaout Badr". A cette occasion, des lectures de poèmes louant le statut de la science et de l'enseignant ont également été programmées, ainsi qu'un spectacle th éâtral de type monodrame et une exposition d'arts plastiques de six peintres de Sidi Bel-Abbes, Ain Temouchent et Oran et une exposition de livres.

Cette manifestation, animée par différents clubs affiliés à l'Académie d’Oran des études scientifiques et d'interaction culturelle, a permis aussi d’honorer des participants au concours de Tadjwid du Saint Coran et de questions religieuses. Pour rappel, cette académie à caractère associatif, fondée en décembre 2022, comprend cinq clubs, que sont "lectures et tadjwid", "créativité littéraire", "arts", "environnement et sécurité routière" et "récitation et débats".

D'autres clubs devront voir le jour dans les domaines du tourisme, de la jeunesse, de l'enfance, de l'astronomie, de l’information et de la communication.