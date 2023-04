La Direction des œuvres universitaires de Guelma a organisé vendredi soir un Iftar collectif en l'honneur d’étudiants étrangers à la résidence universitaire Yahia Salah du chef-lieu de wilaya. La salle de la résidence universitaire a abrité le repas de l’Iftar auquel ont été conviés des étudiantes et étudiants de 13 pays africains et arabes dans une ambiance familiale traduisant les sentiments fraternels et les liens qui unissent les Algériens aux frères et sœurs des pays africains et arabes.

Le recteur de l’université de l’université 8 mai 1945, M. Salah El Aggoune, le directeur des œuvres universitaires de la wilaya Nadir Zadi, les doyens des facultés, les cadres de l’université et de l’office des œuvres universitaires, ont pris part à cet Iftar.

Après le repas l'iftar, autour des tables pavoisées des drapeaux du pays hôte et des pays des étudiants étrangers, une cérémonie a été initiée par les étudiants de Mauritanie et du Togo, qui ont récité des versets du Saint Coran, ils ont été suivis à la tribune, par les représentants des étudiants des autres pays, qui ont exprimé leur reconnaissance aux responsables de cette initiative qui constitue, ont-il souligné, la manifestation des liens qui les attachent à l’Algérie en tant que pays d’accueil, où tous les ressortissants se sentent dans leur propre pays. Le repas de l’Iftar a été clôturé par la remise d’Attestations d’honneur, marquant cette réception données aux étudiants présents, de Palestine, de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), de la Mauritanie, du Mali, du Togo du Burkina Faso, du Bénin, des Comores, du Tchad, du Nigeria, du Cameroun, du Ghana et du Mozambique, qui suivent des études dans les différentes disciplines enseignées dans les 7 facultés de l'université de Guelma.