Sept (7) points de vente de lait subventionné et dérivés ont été ouverts à Sétif en coordination avec la laiterie publique "Tell" du groupe Giplait, a-t-on appris samedi auprès de la Direction du commerce et de la promotion des exportations.

Selon le directeur du secteur, Abdelkader Benmiloud, l’objectif est d’atténuer la pression sur la vente du lait subventionné en sachet au niveau des commerces et d’offrir une gamme variée de dérivés du lait (petit lait, fromages, yaourts et beurre).

Ces points sont répartis entre les grandes cités "Bizard", "El Hidab", "1006 logements", "Bel-air", le parc d’attractions, "Bir Nessa" et "Bekhouche", a détaillé la même source, précisant qu'un 8ème point sera ouvert à l’agglomération Ain Trik (Sud-est de Sétif).

Ces points ont permis, depuis le début du Ramadhan, d’assurer la distribution de ce produit quotidiennement de manière régulière et en quantités suffisantes grâce à la vente directe du producteur au consommateur ce qui a permis de répondre à la demande croissante en cette période de jeûn, a-t-il noté.

La laiterie "Tell", située dans la commune de Mezloug, a au gmenté sa production quotidienne durant le Ramadhan de 237.000 à 300.000 litres, selon le même responsable.

Des citoyens, rencontrés au niveau des points de vente des cités "Bizard" et "Bel-air" ont salué l’initiative espérant la voir se généraliser aux autres quartiers pour répondre à la forte demande des ménages sur ce produit alimentaire de base.

La wilaya de Sétif compte quatre laiteries (une publique et trois privées) produisant quotidiennement plus de 311.000 litres dont 20 % sont dirigées vers les wilayas de Batna, Bordj Bou Arreridj, Bejaia, Mila et de M’sila.