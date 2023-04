Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, M. Brahim Merad a mis l'accent, samedi à Alger, sur la nécessité de simplifier et d'améliorer les mesures et les conditions d'accueil de la communauté nationale à l'étranger, et ce en concrétisation des instructions du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune.

"Il appartient à tout un chacun de se mobiliser, en vue de simplifier les mesures d'accueil de la communauté nationale, en concrétisation des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans l'objectif de faciliter leur déplacement au pays, notamment l'été prochain", a indiqué M. Merad lors d'une visite de travail et d'inspection aux services de la police maritime au port d'Alger.

Le ministre a précisé que le président de la République " a placé le citoyen algérien au centre de ses priorités, d'où l'impératif de prendre en charge toutes ses préoccupations à son arrivée au pays", appelant à " exploiter le temps qui reste avant l'avènement de la sa ison estivale, en vue de mettre au point tous les préparatifs indispensables à l'accueil des immigrés algériens revenant au pays et à remédier aux insuffisances relevées dans la saison passée".

"Il appartient à tous les services concernés par l'accueil de la communauté, dont les deux corps de la Sûreté nationale et les douanes, de coordonner leurs efforts pour le confort des voyageurs, notamment à travers l'achèvement des formalités d'inspection dans les navires, en vue de réduire la durée d'attente après avoir quitté la gare maritime".

Le ministre de l'Intérieur a auparavant marqué une halte ,lors de sa visite à un nombre de services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), au siège de la Police aux frontières (PAF) à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediène, où il a mis en avant la nécessité de faciliter le déplacement des citoyens au niveau des points de passage frontalier, notamment dans les période de pic.

Le ministre a adressé, à l'occasion, des instructions en vue de "multiplier les effectifs des guichets d'accueil, tout en mobilisant les compétences humaines indispensables à l'accueil du nombre prévu d'immigrés et qui devront doubler après les mesures décidées par le président de la République, portant réduction de 50% des prix des billets".

Par ailleurs, M. Merad s’est félicité, à la salle de la caméra-surveillance, du travail effectué par les services de sûreté dans le cadre des efforts continus pour assurer la sécurité et l’intégrité des voyageurs conformément aux normes internationales, comme l’a affirmé l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans son dernier audit, qui comprenait une évaluation très positive.

Accompagné du DG de la DGSN, Farid Bencheikh, M. Merad a visité le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (DCLTIS) de Oued Smar, où il s’est enquis du bilan de ce service et a considéré à juste titre ses efforts, notamment l'opération réalisée récemment, à savoir la saisie de plus d’un million de comprimés psychotropes.

Le ministre s’est également enquis de la disposition des unités opérationnelles des services de la Sûreté nationale, affirmant, à ce propos, que les policiers "accomplissent leur rôle correctement lorsqu'il s'agit de protection des citoyens et des biens".

"Nous nous employons à apporter l’assistance nécessaire pour les agents de l’ordre public afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions dans des conditions appropriées", a-t-il soutenu.

M. Merad s’est rendu, par la suite, au Service régional des finances et de l'équipement à Bachdjarrah, où il a relevé la nécessité de " poursuivre le travail dans le cadre de la démarche visant la modernisation des moyens et le développement permanent des performances".

Au siège de la Direction de l'administration générale à Hydra, le ministre a inspecté le projet de réalisation du bloc administratif et des annexes de la DGSN, appelant à l'achèvement des travaux dans les délais impartis.