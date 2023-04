Les éléments de la Compagnie territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) d'Arzew (Oran) ont démantelé un réseau criminel organisé, composé de sept (7) individus, spécialisé dans l'organisation des traversées clandestines, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.

Cette opération qualitative a été menée suite à des informations parvenues à la Brigade territoriale de la GN de Guedyel faisant état des préparatifs d'un groupe d'individus pour l'organisation de traversées clandestines.

Les mêmes services ont entamé, en coordination avec la Brigade de Sûreté maritime de Betioua, ses enquêtes qui ont permis d'arrêter sept (7) individus, âgés entre 26 et 40 ans, parmi les organisateurs de traversées clandestines, et saisir deux (2) embarcations, trois (3) véhicules touristiques et une remorque pour bateau, ajoute la même source.

L'opération s'est également soldée par la saisie de 27 jerricans d'essence d'une capacité de 30 litres, d'une boussole de navigation et des téléphones portables. Une fois les enquêtes terminées, les mis en cause seront déférés devant les juridi ctions compétentes, conclut la source.