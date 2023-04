Le groupe Sonatrach a organisé, vendredi et samedi, une large opération de circoncision collective à Alger, ayant concerné plus de 400 petits entre enfants de travailleurs et inscrits dans des associations caritatives, indique un communiqué du groupe.

Cette opération, qui s'inscrit dans les traditions de citoyenneté de Sonatrach, a été supervisée par un personnel médical spécialisé de la Direction des Œuvres sociales du groupe et des chirurgiens conventionnés, au niveau du Centre médicosocial Ben Ali Chérif.

Sonatrach a pris en charge financièrement l'ensemble des fournitures médicales de cette opération, lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, le Président-directeur général (P-DG) de Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué, samedi, une visite sur les lieux "pour s’enquérir du déroulement de cette opération et encourager les organisateurs de cet acte sociétal sacré", a conclu le communiqué.