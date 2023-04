Des établissements hospitaliers et centres de santé relevant de la wilaya de Béchar sont dotés d’un nouveau lot d’équipements médicaux, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la Santé.

Selon le directeur local de la Santé Mansour Boukhiar, des établissements hospitaliers et centres de santé à travers plusieurs régions de la wilaya de Béchar sont ainsi dotés d’équipements médicaux nécessaires aux prestations médicales, chirurgicales et aux activités de prévention médicale fournies au quotidien aux patients.

En outre, les unités de dépistage et suivi (UDS) de la population scolarisée et les salles de soins des zones éloignées de la wilaya de Béchar ont été, elles aussi dotées en équipements médicaux similaires dans le but de renforcer la prise en charge des habitants tant ceux des grands centres urbains que ceux des zones éloignées de la wilaya.

L'objectif étant d’améliorer la qualité de la prise en charge médicale au niveau de ces structures de santé, a souligné M.Boukhiar.

A travers cette opération, ''nous traduisons sur le terrain notre souci d’accompagner nos différentes structures hos pitalières et aussi renforcer leurs capacités de prise en charge des patients dans diverses régions et zones relevant de la wilaya de Béchar", a indiqué le directeur local de la Santé.