Le cancer de la prostate sera au centre des journées urologiques nationales d'Oran prévues les 19 et 20 mai prochain, a-t-on appris des organisateurs.

Organisées par l'association "Errazi" des urologues de l'ouest, Ces journées seront une occasion pour les urologues et chirurgiens en urologie de faire le point sur la situation de la spécialité et des nouveautés technologiques en matière de traitement notamment des cancers urologiques, a-t-on précisé de même source.

Ces journées seront également une opportunité pour la formation continue des jeunes médecins et chirurgiens en urologie de l'Ouest, des établissements publics hospitaliers du pays, mais aussi privés, a-t-on précisé.

Cette initiative connaîtra la participation de nombreux spécialistes nationaux dans diverses spécialités dont l’urologie, l’oncologie, la radiothérapie et l’imagerie médicale, entre autres.

Des thèmes riches et variés sont prévus lors de ce rendez-vous scientifique qui verra la participation de plus d'une centaine de spécialistes, entre autres, les actualités dans la pathologie prostatique (l'hypertrophie bénigne de la pro state et le cancer), la chirurgie mini-invasive de la lithiase urinaire, laparoscopie et pathologie urinaire, ainsi que l'Infertilité masculine, a-t-on noté.