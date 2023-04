Des quantités de produits alimentaires non-conformes aux normes estimées à 32,621 tonnes ont été saisies au cours des 20 premiers jours du Ramadhan dans sept wilayas de l’Est du pays, a indiqué samedi, le directeur du commerce de la région de Batna.

Il s’agit de produits alimentaires de large consommation et de viandes rouges et blanches saisis dans les wilayas de Constantine, Khenchela, Biskra, Oum El Bouaghi, Tébessa, Ouled Djellal et de Batna, a déclaré Mohamed Serdoune.

Sur ce total de produits saisis dont la valeur dépasse 16 millions DA, seules cinq (5) tonnes pouvaient être consommées tandis que le reste impropre à la consommation a été détruit, a-t-il dit. Les plus importantes saisies (10,7 millions DA) ont été effectuées dans la wilaya de Constantine suivie de Tébessa (2,4 millions DA), Batna (1,82 millions DA) et Oum El Bouaghi (1,28 millions DA), a précisé le même responsable.

Les brigades de contrôle des sept wilayas ont relevé au cours de cette période 1.849 infractions dont 889 liées au défaut de conditions d’hygiène et 260 à la mise vente de pr oduits impropres à la consommation outre la proposition à la fermeture de 22 locaux, selon la même source.

Depuis le début de Ramadhan, 61 marchés de proximité (10 de plus qu’initialement prévu) ont été ouverts dans ces sept wilayas dont 18 à Batna, 13 à Constantine, 8 à Khenchela, 7 à Tébessa, 7 à Oum El Bouaghi, 6 à Biskra et 2 à Ouled Djellal. Il a été recouru à des producteurs et des grossistes pour la tenue de ces marchés afin de baisser les prix, a-t-on ajouté.