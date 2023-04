Deux (2) enfants ont trouvé la mort et trois (3) autres personnes ont été brulés et présentent des symptômes d’essoufflement suite à un incendie, déclaré dans une habitation, située dans la commune de Bir El Ater (sud de Tébessa), a-t-on appris samedi auprès de la direction de la protection civile (DPC).

Les éléments de l’unité secondaire de ce corps constitué de la daïra de Bir El Ater sont intervenus samedi pour l’extinction les flammes du feu qui s'est déclaré au niveau d’un domicile familial, au nouveau d'un quartier de la commune de Bir El Ater, a indiqué un communiqué émanant de la cellule d’information et de communication de la DPC.

Le sinistre, a détaillé le même document, a causé la mort de deux (2) enfants (une fille et un garçon âgés de 9 et 2 ans), alors que trois (3) autres personnes souffraient d’essoufflement en l’occurrence une femme, un homme et un enfant. Les victimes de cet incendie ont été secourues avant leur évacuation au service des urgences médicales de l’établissement public hospitalier (EPH) Tidjani Haddam de la commune de Bir El Ater, a souligné la même source. Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce drame, selon le même document.