Les services de sûreté de wilaya de Sétif ont saisi dans deux opérations distinctes plus de 45.000 unités de produits pyrotechniques et feux d’artifice, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de sécurité.

"Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des actions de prévention menées par les services de police visant à déjouer les transactions illégales, souvent enregistrées à l’approche des fêtes religieuses durant lesquelles des produits prohibés provenant de la contrebande sont utilisés et dont la majorité constituent un véritable danger pour les usagers, notamment les adolescents et les enfants", a précisé à l’APS le responsable de la cellule de communication et des relations publiques à la sûreté de wilaya de Sétif, le commissaire de police Abdelouahab Aissani. La première opération, encadrée par les éléments de la sûreté urbaine extérieure de la commune Bazer Sakhra (Est de Sétif) présents sur le terrain, a permis de contrôler un individu issu d’une wilaya limitrophe qui transportait plus de 15.000 unités de produits pyrotechniques et feux d’artifice, a ajouté la même source.

La deuxième opération a été concré tisée par les éléments de la sûreté de daira d’El Eulma suite à des opérations de contrôle dans différents espaces commerciaux relevant de la compétence territoriale, ce qui a conduit à la saisie de 30.000 unités de ces produits prohibés, a souligné le commissaire de police Abdelouahab Aissani.

Après parachèvement de toutes les procédures réglementaires nécessaires dont la saisie de ces produits qui ont été orientés vers les services concernés pour destruction, un dossier pénal a été établi à l’encontre des contrevenants, a-t-il indiqué.