Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a donné, samedi à Dar El Imam à Alger, le coup d’envoi de la finale du concours national de récitation du Saint Coran et de célébration du patrimoine islamique.

Dans une allocution à cette occasion, en présence de membres du gouvernement et la participation, par vidéoconférence, du recteur de la Mosquée de Paris, M. Belmehdi a indiqué que "15 participants pour chaque catégorie, sur un total de 400 candidats, sont arrivés à la finale de la 3e édition du concours national de récitation du Saint Coran et de célébration du patrimoine islamique, coïncidant avec la 19e édition du concours d'encouragement des jeunes récitants".

Les noms des trois premiers lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors de la cérémonie qui sera organisée à l'occasion de Laylat al-Qadr (Nuit du destin), a-t-il fait savoir, indiquant que ce concours vise à "préserver notre référentiel religieux et notre identité, mais également veiller à la récitation du Saint Coran". Parmi les plus grands défis que doivent relever les jeunes aujourd'hui, le ministre a cité "l'acquisition du savoir et des connaissances, le développement et la maîtrise des technologies, la connaissance de notre histoire et l’attachement à notre identité et à notre culture", considérant que la bataille de l’heure est "une bataille de prise de conscience". En réponse à ceux qui attisent la fitna pour diviser le peuple algérien, il a tenu à rappeler que "la Fitna est plus dangereuse que le meurtre, et vos appels ne sont que des cris sans écho".

Et de rappeler, dans un autre contexte, l’intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux récitants du Saint Coran, précisant que cet intérêt s’est traduit par "l'impression du premier livre de Coran en Algérie en Braille en version Warch". M. Belmehdi a fait remarquer que "la réalisation de ce nouveau livre restera gravée à jamais dans l'histoire de l’Algérie nouvelle". De son côté, le recteur de la Mosquée de Paris, Dr Chems-Eddine Hafiz a salué l’intérêt particulier qu’accorde le président de la République aux apprenants du Coran et aux récitants.