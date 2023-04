Le premier satellite d'observation du Kenya, baptisé "Taifa 1", a été lancé samedi dans l'espace, après trois tentatives infructueuses liées aux mauvaises conditions météorologiques, ce qui constitue une nouvelle étape de l'exploration spatiale de ce pays.

Développé par neuf ingénieurs kényans, le satellite d'observation a décollé à bord de la fusée Falcon-9 de SpaceX depuis le complexe de lancement spatial 4E (SLC-4E), sur la base spatiale de Vandenberg aux Etats-Unis. Le lancement de Taifa 1 a été décrit par l'Agence spatiale kényane comme une étape historique, dans le cadre des efforts visant à tirer parti des sciences spatiales pour relever les défis écologiques actuels tels que la crise climatique.

Alloyce Were, ingénieur aéronautique et directeur adjoint de la navigation et du positionnement à l'Agence spatiale kényane, a déclaré que le satellite, en orbite dans l'espace, capterait et transmettrait des images qui aideraient à répondre aux chocs climatiques.