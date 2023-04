Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laïd Rebiga, a affirmé, samedi, que l'Algérie nouvelle a fait de la recherche scientifique la base de tous ses programmes et le véritable fondement du développement, en concrétisation des grands pas franchis dans l'édification du socle de l'Etat national. Dans une allocution lors de l'ouverture d'une conférence organisée à l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum el Ilm) au Musée national du Moudjahid sous le thème "L'identité et la mémoire à travers l'action réformiste de l'Association des oulémas musulmans algériens", M.Rebiga a précisé que cette journée "est une occasion de faire le point sur les réalisations importantes dans les différents secteurs depuis la recouvrement de la souveraineté nationale et sur ce que l'Algérie a accompli grâce au savoir et au travail, en terme d'avancées considérables dans l'édification du socle de l'Etat national".

Et d'ajouter: "cela nous amène à constater avec beaucoup de fierté les réalisations actuelles de l'Algérie dans les différents domaines, nota mment dans l'éducation et l'enseignement supérieur, et à faire de la recherche scientifique, à la lumière de la conjoncture marquée par une mondialisation effrénée, la base de tous les programmes de la nouvelle Algérie et le véritable levier du développement". A cette occasion le ministre a rappelé les efforts du l’érudit Cheikh Abdelhamid Benbadis, qui a œuvré, a-t-il dit, à "la création d'écoles pour que les jeunes reçoivent des cours de religion, de morale, de grammaire de la langue arabe et d'histoire nationale, ainsi que des clubs de rencontres pour les jeunes et en les attirant dans les mosquées pour corriger leurs croyances".

Il a également souligné le mérite politique et culturel de l'imam Benbadis et son rôle pionnier dans la préservation de l'identité de la nation et des composantes de la personnalité nationale, appelant la jeunesse d'aujourd'hui à "adopter ces valeurs, conformément aux recommandations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a souligné la nécessité d'œuvrer au bon apprentissage, à la promotion du dialogue civilisationel et à l'attachement à notre nationalisme scientifique qui requiert toujours un haut degré de vigilance face à la dynamique que connait le monde".

De leur côté, les participants à cette conférence ont examiné la place de l'Association des Oulémas musulmans algériens (AOMA) et son rôle dans la défense de l'identité nationale à travers des revendications de reconnaissance de la langue arabe comme langue officielle, une forte opposition à la naturalisation, et la renaissance de l'histoire nationale en réponse aux tentatives de l'occupation d'occultation de la dimension historique de l'Algérie.