Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, samedi, un message à l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir "Yaoum El Ilm", correspondant au 16 avril, dans lequel il a affirmé qu'il était indispensable d'acquérir les sciences et les connaissances et de veiller à réunir toutes les conditions de réussite aux élèves et étudiants.

"Au nom d'Allah, le Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur Son messager, Nous célébrons de nouveau la Journée du Savoir lors de laquelle nous nous remémorons le parcours du Cheikh Abdelhamid Benbadis en tant qu'halte historique symbolique, en guise de reconnaissance aux Hommes de la nation, parmi les Oulémas, intellectuels et innovateurs.

En cette occasion, nous réaffirmons une nouvelle fois qu'il est indispensable d'acquérir les outils puissants inhérents aux sciences et aux connaissances et nous réitérons l'attachement à réunir toutes les conditions de réussite aux millions d'élèves des trois cycles de l'enseignement (plus de 11 millions), aux étudiantes et étudiants (1.700.000 étudiants) et aux apprenants des centres de l'enseignement et de la formation professionnels (plus de 500.000), relevant le défi avec ce nombre croissant de nos enfants pour opérer le changement avec cette génération prometteuse ouverte sur le monde, vers l'avenir espéré.

Nous nous sommes attelés, en ce sens, à appuyer la scolarisation, par les bourses, la restauration, le transport et la santé scolaire. Je ne cesse également de réexprimer mon estime au message des enseignants et éducateurs et je recommande d'être à leur écoute car ils ont pour devoir d'inculquer à la jeunesse l'esprit de citoyenneté et de patriotisme.

Nous avons également augmenté les affectations financières allouées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et insisté sur l'impératif d'élaborer un cadre législatif ambitieux et stimulant pour la recherche scientifique, l'innovation et la création de startup, outre la création d'universités, d'écoles supérieures et de pôles d'excellence des sciences exactes et de technologie. Cette journée m'offre à nouveau l'occasion de saluer les efforts des enseignants, des professeurs et des éducateurs. J'adresse, par là même, mes salutations et l'expression de ma haute considération, aux Cheikhs et Imams des zaouïas à travers l'ensemble du territoire national qui suivent la voie de leurs valeureux prédécesseurs, en prônant notre référent national religieux modéré.

Gloire à nos martyrs..Vive l'Algérie libre, souveraine et altière Que la paix, la clémence, et la bénédiction d’Allah soient sur vous".