Un appel à l’irrigation d’appoint des cultures céréalières a été lancé par la Chambre d’agriculture de wilaya (CAW) de Tizi-Ouzou suite au déficit hydrique lié au réchauffement climatique, a-t-on appris samedi, auprès de cet organisme.

"En l’absence de pluies et si la situation continue telle qu’elle l’est actuellement, avec l’enregistrement d’une hausse des températures, les céréaliculteurs qui ont emblavé leurs parcelles tardivement seront contraints de recourir à l’irrigation d’appoint afin de maintenir le rendement", a indiqué à l’APS, le président de la CAW, Hamid Saidani.

Dans l’appel lancé par la CAW, il est précisé que "compte tenu du déficit hydrique et les hausses des températures enregistrées au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou et le niveau de la réserve hydrique du sol qui a atteint le seuil critique, une alerte à l’irrigation d’appoint est lancée afin de permettre à la céréale de poursuivre son développement dans un confort hydrique et maintenir son niveau de productivité". Aussi, les céréaliculteurs "sont tenus de prendre en charge les mesures nécessaires pour procéder à l’irrigation de la totalité des emblavures prévues en irrigation d’appoint", a précisé M. Saidani qui a relevé que si le climat actuel perdure et en l'absence de précipitations les céréaliculteurs de Tizi-Ouzou seront "contraints" de recourir "pour la première fois" à l’irrigation d’appoint.

Le président de la Chambre d’agriculture a relevé toutefois que les cultures céréalières précoces ne seront pas affectées par cette contrainte climatique, mais a demandé aux agriculteurs de surveiller leurs cultures afin d’intervenir rapidement en cas d’apparition de maladies.

Le même responsable a noté que depuis quelques années et suite au manque de précipitations, beaucoup de céréaliculteurs de Tizi-Ouzou emblavent leurs champs précocement. Beaucoup de céréaliculteurs ont semé leurs parcelles dès octobre, pour prévenir le stresse hydrique. Pour rappel, une superficie de 7.500 Ha a été destinée à la culture de céréales, à l’occasion de la campagne 2022/2023 lancée à Tizi-Ouzou le 16 octobre 2022, contre plus de 6.400 ha la saison précédente. Sur ces 7.500 ha, 6.685 ha ont été réservés au blé dur, 350 ha au blé tendre, 400 ha à l’orge, 50 ha pour l’avoine et 15 ha pour le triticale, selon les chiffres communiqués par la DSA.