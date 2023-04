Au Salon des produits textiles, de l’habillement et des chaussures, des producteurs locaux exposent des produits de qualité à des prix assez raisonnables, et parviennent à préserver leur part de marché malgré la concurrence des produits importés.

Présent au salon, le président de la Fédération de l’habillement et cuirs, Tebbakh Belhadj, s’est dit "très optimiste" quant a l’avenir du secteur qui connaît un rebond après de longues années de léthargie. "Les produits de textiles et cuirs fabriqués localement pourraient couvrir plus de 90% des besoins du marché national dans le moyen terme", a-t-il estimé dans une déclaration à l'APS. "Malgré la rude concurrence des produits étrangers, nous sommes attractifs sur le marché car nous avons d’excellents produits avec un bon rapport qualité/prix", se félicite , de son côté, Fatah Amrouche, chef de département chargé des manifestations commerciales et des foire auprès du groupe public de Textiles et cuirs Getex. Pour M. Amrouche, les Algériens "ont de plus en plus tendance à consommer les produits fabriqués localement et le Made in Algeria est devenu même l’un des critères qui déterminent le choix de leur achats".

"Cela nous encourage à aller de l’avant pour augmenter et diversifier davantage notre production et notre réseau de distribution", a-t-il déclaré à l’APS. A ce propos, il a fait savoir que le groupe Gitex a tracé une feuille de route pour renforcer sa présence sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le grand sud et les wilayas limitrophes.

Outre le développement du secteur des cuirs et textiles, il a souligné la contribution de Gitex dans la promotion de l’économie circulaire à travers son usine de collecte et de recyclage des déchets établie à Bedjaïa. "Le travail consiste entre autres à collecter les chutes des tissus pour confectionner les articles de cuisines (torchon, nappe, tablier..) et les restes de polypropylènes qui servent à la production de serpillières et divers produits de literie", a-t-il expliqué. Toujours en ce qui concerne l’activité du groupe dans le domaine du recyclage, le même responsable a évoqué le projet lancé par Gitex pour la transformation des déchets des cuirs tannés en fertilisants agricoles bio. "En plus de sa contribution dans l'augmentation de la production locale en engrais pour satisfaire la demande du secteur de l’agriculture, ce projet revêt un intérêt environnemental très important car il permettra de résoudre le problème écologique des déchets de cuir qui contiennent du chrome utilisé dans les produits de traitement et de tannage des peaux brutes, a-t-il fait valoir.

Au stand de Décathlon Jazair, Benlabed Rafik, responsable communication a fait constater l'intérêt des investisseurs étrangers pour le secteur des textiles et cuirs en Algérie. "Le secteur attire les grandes marques étrangères pour réaliser des investissements productives ", a-t-il souligné. Il a évoqué à ce titre les derniers contrats et mémorandums d’ententes signés entre la société algérienne des industries textiles Tayal et des importateurs algériens de marques internationales de vêtements pour la création de leur filiales de production en Algérie. "Pour notre part, nous avons l'objectif de réaliser des produits de sports pour toutes les tranches d'âges avec des compétences locales", a-t-il assuré.

Le secteur des textiles a également été distingué par le développement de la literie qui représente l'une de ses filières phares. Des produits variés: matelas, couettes, oreillers et draps produits localement rivalisent avec les marques d'importation et parviennent à s'imposer comme des produits de choix. "Nous avons un carnet de commande bien rempli et nou s livrons nos produits sur tout le territoire national", affirme Samia Koudri responsable d'un atelier de fabrication de literie et de linge de maison. "Nos commandes proviennent des ménages mais nous fournissons également les hôpitaux et les hôtels", a-t-elle affirmé. A l’occasion de l’inauguration du Salon lundi dernier au Palais des expositions (Alger), le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé les grandes lignes de sa feuille de route pour le développement du secteur.

Celles-ci portera notamment sur l’identification des capacités de production réelles de chaque produit et de déterminer les besoins du marché. Le salon, qui se poursuivra jusqu'au 19 avril, est une aubaine pour les producteurs, les distributeurs et les commerçants pour se rapprocher des clients et faire connaitre leurs gammes de produits, à la veille du Aïd el-Fitr.