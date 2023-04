Le ministère brésilien de la Planification a annoncé un objectif de déficit primaire zéro pour 2024, mais a déclaré que 172 milliards de réais (plus de 35 milliards de dollars) de dépenses publiques dépendent de l'approbation d'un nouveau cadre fiscal proposé.

Dans une déclaration sur le projet de loi de finances 2024 envoyé hier vendredi au Congrès, le ministère a déclaré que les nouvelles règles fiscales "permettront la recomposition et l'exécution des politiques publiques prioritaires pour le pays", ainsi que le fonctionnement du gouvernement. Le cadre très attendu, présenté par le gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva à la fin du mois de mars, devrait être envoyé au Congrès la semaine prochaine. Il a permis d'apaiser les inquiétudes concernant la croissance incontrôlée de la dette publique sous l'administration, ce qui a stimulé les marchés locaux et renforcé la monnaie réelle par rapport au dollar américain. En attendant l'approbation du Congrès, le gouvernement a élaboré une proposition de budget qui adhère au plafond de dépenses toujours efficace, qui a limité la croissance des dépenses à l'inflati on de l'année précédente depuis 2017, mais qui a été enfreint à de multiples reprises. Les nouvelles règles de Lula combinent un plafond de dépenses plus souple avec des objectifs budgétaires primaires assortis de fourchettes flexibles. Conformément à cette approche, le projet de loi budgétaire a défini que l'objectif de solde budgétaire primaire peut varier de 28,8 milliards de réais à la hausse ou à la baisse l'année prochaine.