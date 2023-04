Le Russe Ian Nepomniachtchi a signé une deuxième victoire dans son duel du championnat du monde d'échecs face au Chinois Ding Liren samedi à Astana, pour mener 3 à 2.

Après cinq parties, Nepomniachtchi compte deux victoires et Ding, revenu à sa hauteur jeudi, une, pour deux matches nuls, alors que le titre se joue au meilleur des 14 parties.

Au lendemain d'un jour de repos, Nepomniachtchi, avec les pièces blanches, a contraint son adversaire à l'abandon dans ce match N.5 après trois heures et quinze minutes de jeu.

Depuis dix ans, la couronne mondiale est monopolisée par le Norvégien Magnus Carlsen, qui avait écrasé Nepomniachtchi en décembre 2021 mais qui a décidé en juillet 2022 de renoncer à défendre son titre.

Ian Nepomniachtchi, 32 ans, et Ding Liren, 30 ans, occupent les meilleurs rangs mondiaux derrière Carlsen, et se sont qualifiés en terminant aux deux premières places du tournoi des candidats il y a un an, réunissant huit des meilleurs joueurs du monde.

Le grand maître chinois est le premier représentant de son pays à participer à un championnat du monde. Les deux joueurs se retrouvent dimanche pour le sixième match.