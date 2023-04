L'ail vieux serait efficace pour réduire l'accumulation de plaques de graisses dans les artères et permettrait de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires.

Un supplément alimentaire d'extrait d'ail vieilli permettrait de diminuer la fabrication de plaques de graisses sur les artères et diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of Nutrition.

Les chercheurs de la BioMed LA (Etats-Unis) ont suivi 55 patients âgés de 40 à 75 ans souffrant de pathologies du métabolisme comme l'hypertension, l'obésité et des risques cardiovasculaires. Pendant un an, les scientifiques ont mesuré l'évolution du volume de graisses et de calcium présent dans les artères. Les participants à l'étude ont pris ou un placebo ou 2,4 mg d'extrait d'ail vieilli chaque jour.

Les résultats de l'étude ont montré que "les mangeurs d'ail" ont ralenti l'accumulation de plaque de graisse totale de 80%, réduit sa densité et connu une diminution de celle-ci.

«Cette nouvelle étude apporte une nouvelle preuve des avantages de ce supplément dans "la réduction de l'accumulation de plaques et la prévention de la formation de nouvelles plaques dans les artères, qui peuvent causer la maladie cardiaque". Ces dépôts, le plus souvent riches en lipides (cholestérol), obstruent les vaisseaux sanguins et empêchent la circulation sanguine », explique Matthew J. Budoff, chercheur à la BioMed LA.

L'AIL UN VRAI ALIMENT SANTÉ

L'ail agit aussi sur les principaux facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires et du diabète de type 2 : hypertension artérielle, taux de cholestérol et de sucre trop élevés. "Elle aide à dilater la paroi des vaisseaux sanguins", explique Franck Dubus, docteur en pharmacie. Le calibre des artères augmente, ce qui fait baisser la tension. Comme l'ail est aussi diurétique, il réduit le volume d'eau dans le corps, donc le volume sanguin et la pression artérielle ».

L'ail est aussi recommandé dans la prévention du diabète de type 2, car ses principaux actifs aident le foie à réguler l'excès de sucre dans le sang.