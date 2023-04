En baisse de régime après deux nuls de rang, le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, effectuera un déplacement périlleux à Oran pour affronter le MCO pour le compte de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, étalé de dimanche à lundi et mardi, alors que le premier match prévu dimanche entre la JS Kabylie et l'USM Alger, a été reporté sur décision de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Tenu en échec jeudi à domicile face au PAC (1-1), le Chabab (1e, 45 pts) sera certainement mis à rude épreuve par le MCO (11e, 27 pts) qui espère grignoter trois précieux points dans la course pour le maintien. Le CRB abordera ce rendez-vous pour se rassurer avant son quart de finale (aller) de la Ligue des champions, prévu samedi prochain face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h00).

Le MCO, qui souffle le chaud et le froid cette saison, aura à cœur de renouer avec la ''gagne'' devant son public, d'autant qu'il reste sur une mauvaise série de quatre matchs sans victoire et compte profiter de la baisse de régime du CRB pour se rappro cher du milieu du tableau.

Le CSC (2e, 37 pts), dont le nouvel entraîneur Lyamine Bougherara est en train de réussir ses débuts avec un bilan de quatre points pris sur six possibles, aura la faveur des pronostics à la maison face au PAC (14e, 21 pts).

Les CSC, qui reste sur une belle série de six matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, devra tout de même rester vigilant face au PAC, qui a réussi à accrocher le leader jeudi soir au stade du 5 juillet. Sérieusement menacé par le spectre de la relégation, le PAC, premier non-relégable, visera un bon résultat dans ''la ville des Ponts '' pour poursuivre sa mission de sauvetage. Enfin, la JS Saoura (7e, 30 pts), qui traverse une mauvaise passe comme en témoigne une série de six matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, aura une belle occasion de renouer avec la gagne lors de la réception du NC Magra (13e, 26 pts). Les gars de Béchar, qui ont perdu plusieurs points cette saison à domicile, seront appelés à se remettre en question pour essayer de se relancer dans la course pour le podium. Enfin, le match JSK-USMA prévu dimanche 16 avril au stade du 1er novembre 1954 a été reporté à la suite d'une correspondance du wali de la Wilaya de Tizi-Ouzou demandant le report de la rencontre, explique la Ligue nationale profession nelle (LNF).

Avant la décision de ce report, la LNF avait déjà désigné les arbitres de cette rencontre, à savoir M. Touabti comme arbitre principal, assisté de MM. Bellaghema et Belamri, alors que le quatrième est M. Azrine.

Le programme

Dimanche, 16 avril :

18e journée : JS Kabylie - USM Alger (reporté)

Lundi, 17 avril :

18e journée : MC Oran - CR Belouizdad 22h00

Mardi, 18 avril :

19e journée : CS Constantine - Paradou AC 15h45

20e journée : JS Saoura - NC Magra 22h00

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 45 19

2). CS Constantine 37 21

3). ES Sétif 35 21

--). MC Alger 35 21

5). USM Alger 32 19

6). USM Khenchela 31 21

7). MC El-Bayadh 30 21

-- JS Saoura 30 21

9). RC Arbaâ 28 22

--). US Biskra 28 22

11). MC Oran 27 20

--). ASO Chlef 27 22

13). NC Magra 26 21

14). Paradou AC 21 20

15). JS Kabylie 17 19

16). HBC-Laïd 02 22