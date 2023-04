La Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d'ouvrir une enquête concernant l'affaire de la rencontre ayant opposé vendredi dernier, la JS Douaouda à l'US Koléa, pour le compte de la dernière journée de la division honneur de la Ligue de football de la wilaya de Tipaza, a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

Faisant suite aux événements qui ont marqué la rencontre de la dernière journée de la division honneur de la Ligue de football de la wilaya de Tipaza ayant opposé, le vendredi 7 avril 2023, la JS Douaouda à l’US Koléa, la Fédération algérienne de football s’est autosaisie, à travers son

Département Intégrité et la Commission d’Ethique, de ce dossier, et ce, en étroite collaboration avec la Ligue de football de la wilaya de Tipaza. "La Fédération mènera à cet effet les actions qu’elle jugera nécessaire et se réserve également le droit au suivi judiciaire après la décision des structures en charge de ce dossier", a expliqué le communiqué de la FAF.

L'ouverture de cette enquête fait suite à " l'arrangement de ce match par une des deux équipes, pour inscr ire le maximum de buts sous les regards du trio arbitral".