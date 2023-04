Les Etats-Unis, emmenés par le jeune Ilia Malinin (18 ans), ont remporté le Trophée mondial par équipes de patinage artistique, compétition réunissant les six meilleures nations mondiales, samedi à Tokyo.

Avec ce cinquième titre, un record, l'équipe américaine confirme sa mainmise sur cet événement organisé tous les deux ans au Japon.

Les Américains ont décroché l'or avec 120 points, devant la Corée du Sud (95) et le Japon (94).

L'Italie a terminé quatrième, suivie de la France (5e) et du Canada (6e).

Le prodige américain Ilia Malinin, qui s'est auto-proclamé "QuadGod" après être devenu en septembre dernier le premier à passer un quadruple axel en compétition, n'a toutefois pas inclus ce saut à Tokyo et a terminé cinquième du programme libre.

Mais les Américains avaient déjà pris une avance considérable avant la troisième et dernière journée, grâce aux premières places de Malinin dans le programme court et des champions du monde de danse sur glace Madison Chock et Evan Bates (libre) et d'Alexa Knierim et Brandon Frazier en couples (court).