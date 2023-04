La sélection algérienne de handball junior s'est inclinée devant l'Arabie Saoudite sur le score de (30-28) après prolongations en match des demi-finales du championnat arabe des jeunes, disputé vendredi soir à Mahdia (Tunisie).

Le temps réglementaire de la partie s'est terminé sur un score de parité (25-25).

Lors du 1er tour, les "jeunes" algériens avaient battu l'Arabie Saoudite (30-29 ), ainsi que la Libye (27-19), contre une défaite face la Tunisie (pays organisateur) par (23-25).

Le sept algérien affrontera demain dimanche (21h00) son homologue libyen en match de classement pour la 3e place alors que la finale opposera la Tunisie à l'Arabie Saoudite (23h00).

L'Algérie s'apprête à disputer le championnat du monde juniors (U21), co-organisé par l'Allemagne et la Grèce du 20 juin au 2 juillet 2023.

Le tirage au sort de la compétition a placé le sept algérien dans le groupe B aux côtés de l'Allemagne, de la Tunisie et de la Libye. Le championnat arabe revient après neuf années d'interruption.

Il est organisé pour la deuxième fois en Tunisie après l'édition 1998.

Les qua tre précédentes éditions ont été remportées deux fois par la Tunisie (1998 et 2001), et une fois par la Jordanie (2000) et par l'Egypte (2014).