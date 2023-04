Une augmentation significative du nombre de poches de sang collectées dans les différentes mosquées de la wilaya de Constantine durant le Ramadan, a été constatée par rapport à la collecte de la même période de l'année précédente, a appris l’APS, Jeudi du conseil "Souboul El Kheirat", relevant de la direction des affaires religieuses et des wakfs.

Le secrétaire général de ce conseil, Yassine Soualmi, a expliqué que la quantité collectée durant les 19 premiers jours de Ramadhan a été estimée à environ 2.500 poches de sang contre 2.200 poches l'année dernière.

Il a, par ailleurs, indiqué que cette action de solidarité, organisée en coordination avec les services du centre de transfusion sanguine de la wilaya, s'inscrit dans le cadre du programme d'activités du comité "santé" du conseil "Souboul El Kheirat", qui organise après la prière des Tarawih, 15 opérations de collecte de sang dans des mosquées de la wilaya.

Le même responsable a déclaré que cette augmentation représente le fruit des efforts de nombreuses actions et campagnes de sensibilisation ciblant les citoyens, sur l'importance du do n de sang, notamment celles organisées en coordination avec le mouvement associatif et les comités locaux de la Fédération Algérienne des Donneurs de Sang.

Le bureau de wilaya de "Souboul El-Kheirat" a , comme chaque année, saisi l’opportunité du mois sacré pour lancer le même appel à la solidarité et sensibiliser les citoyens sur l'importance d’un acte aussi noble que le don du sang, et de leur offrir le moyen de contribuer à sauver des vies humaines, en fournissant du sang aux hôpitaux, en stocks suffisants, pour tous les patients qui en ont besoin.

Parallèlement à cette opération, près de 15.000 paniers de Ramadhan comprenant des denrées alimentaires de base ont été distribués dans 143 mosquées, à des familles démunies, ainsi que plus de 45.000 repas du F’tour ont été offerts par le biais de six (6) restaurants "Rahma", à l’initiative de "Souboul El Kheirat" qui a préparé pour l’Aïd El Fitr, trousseaux de vêtements neufs, dans le but de en prendre en charge le plus grand nombre d'enfants nécessiteux.