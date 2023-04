Les présidents chinois et brésilien ont appelé vendredi à Pékin les pays développés à tenir leur promesse de fournir 100 milliards de dollars par an aux pays les plus pauvres pour lutter contre les effets du changement climatique.

"Nous continuons d'être très préoccupés par le fait que le financement pour le climat accordé par les pays développés n'atteigne toujours pas l'engagement de 100 milliards de dollars par an, comme chaque année depuis que l'objectif a été fixé en 2009", indique un communiqué commun diffusé après une rencontre entre Xi Jinping et Luiz Inacio Lula da Silva. "Nous exhortons les pays développés à honorer leurs obligations non remplies en matière de financement sur le climat", y est-il ajouté. Les Etats-Unis, l'Europe et d'autres pays riches n'ont jamais atteint leur objectif de fournir 100 milliards de dollars par an pour le financement climatique aux pays les plus pauvres d'ici 2020. Cet objectif avait été fixé lors des pourparlers sur le climat tenus sous l'égide de l'ONU à Copenhague en 2009. Le niveau de financement actuel n'a atteint que 83,3 milliards d e dollars en 2020, selon un rapport publié en juillet dernier par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les pays pauvres, souvent parmi les plus exposés mais qui sont très peu responsables du réchauffement climatique, réclament depuis des années un financement des "pertes et dommages" qu'ils subissent.

Les dernières discussions de l'ONU sur le climat, tenues en Egypte, se sont conclues en novembre par un accord durement gagné pour créer un tel fonds.